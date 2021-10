Le Mans (AFP). 24 heures du Mans: Hülkenberg-Bamber-Tandy (Porsche) vainqueurs

L'Allemand Nico Hülkenberg, le Néo-Zélandais Earl Bamber et l'Anglais Nick Tandy (Porsche 919 Hybrid) ont remporté dimanche la 83e édition des 24 Heures du Mans automobiles, devant la Porsche 919 Hybrid pilotée par l'Australien Mark Webber, le Néo-Zélandais Brendon Hartley et l'Allemand Timo Bernhard. C'est la 17e victoire de Porsche au Mans, mais la première depuis l'édition 1998. La Porsche N.19 blanche a terminé avec deux tours d'avance sur l'Audi R18 e-tron quattro de Benoît Tréluyer, Marcel Fässler et André Lotterer, qui complète le podium.

