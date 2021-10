Athènes (AFP). La Grèce mise sur un accord d'ici le 18 juin

La Grèce espère toujours conclure un accord avec ses créanciers UE et FMI d'ici la réunion des ministres des Finances de la zone euro (Eurogroupe) du 18 juin pour éviter le défaut de paiement, ont déclaré vendredi deux ministres du gouvernement de gauche radicale. "J'espère qu'il y aura un accord bientôt, le 18 juin, lors de l'Eurogroupe", qui se tiendra à Bruxelles, a déclaré le ministre d'Etat, Alekos Flambouraris, un proche d'Alexis Tsipras, sur la chaîne publique ERT. "Il y aura un accord car une faillite n'est ni dans notre intérêt, ni dans celui des créanciers", a ajouté le ministre. Le ministre de la Défense Panos Kammenos a affirmé de son côté qu'"il y aura un accord le 18 juin ou jamais". Interviewé sur la chaîne Mega, le dirigeant du parti de droite souverainiste Grecs indépendants (ANEL), partenaire de coalition de la gauche Syriza, a également estimé que "s'il n'y a pas de solution d'ici la fin du mois, nous ne paierons pas le FMI" car le pays "n'est pas en position, s'il ne touche pas un euro (d'aide, NDLR), de rembourser son emprunt". Il a également estimé que le gouvernement grec avait fait suffisamment de concessions à ce jour. Ses créanciers UE et FMI ont au contraire fait comprendre à la Grèce que c'était à elle de rapprocher ses positions de celles de ses interlocuteurs. Le FMI a jeté un froid jeudi dans les négociations en affirmant qu'un accord était encore loin et que des divergences majeures demeuraient. Athènes a réaffirmé être prêt à "intensifier" les discussions et à travailler sur ces divergences afin d'obtenir le déboursement de 7,2 milliards d'euros de prêts, dont elle a cruellement besoin pour éviter un défaut de paiement, alors qu'elle doit 1,6 milliard d'euros au FMI le 30 juin. Après une journée d'euphorie qui a vu la Bourse d'Athènes gagner plus de 8% jeudi, l'indice était en baisse de 4% dans les premiers échanges vendredi.

