Nanterre (AFP). FN: Jean-Marie Le Pen conteste en justice sa suspension du parti

Jean-Marie Le Pen conteste vendredi en justice sa suspension du Front national par les instances dirigeantes du parti qu'il a cofondé, nouvelle étape dans la crise qui l?oppose à sa fille Marine Le Pen. M. Le Pen, bientôt 87 ans, a annoncé sa présence au tribunal de grande instance de Nanterre (Hauts-de-Seine) vendredi matin pour cette audience visant à trancher dans l'urgence un litige sur le fond. Le chef historique du FN pendant près de 40 ans conteste sa suspension en tant qu'adhérent, prononcée le 4 mai lors d'un bureau exécutif, la plus haute instance du parti d'extrême droite, ainsi que la "privation de ses droits" en tant que président d'honneur qui en a découlé. Marine Le Pen avait fait adopter cette décision après une nouvelle salve de provocations début avril de celui qui a cofondé le FN en 1972, guère nouvelles sur le fond: répétition de sa vision plusieurs fois condamnée par la justice des chambres à gaz, "détail" de l'Histoire, défense du maréchal Pétain, du "monde blanc" et critique en règle de la démocratie. La présidente du FN avait aussi annoncé un congrès extraordinaire, qui se déroulera en juillet par courrier, ce qui agace son père. Selon Florian Philippot, l'un des vice-présidents du parti, l'objectif du congrès est de "moderniser les instances", "rationaliser les statuts" mais surtout en "supprimer la présidence d'honneur", une fonction unique dont le "Menhir" jouissait depuis 2011, ce qui le rendait membre de droit de toutes les instances internes. Les dirigeants frontistes doivent se réunir mercredi à Bruxelles en bureau exécutif pour préparer un bureau politique vendredi, jour du procès, qui doit fixer l'ordre du jour du congrès extraordinaire. D'autres membres du bureau exécutif ont dit à l'AFP ne pas savoir si la suppression de la présidence d'honneur des statuts était tranchée. Objectif: "que tout soit réglé avant le 10 juillet", selon M. Philippot. - Récupérer sa 'visibilité' - Jean-Marie Le Pen demande à la justice d'annuler sa suspension, qu'il juge contraire aux statuts, et de reconnaître que, "en tout état de cause", elle ne peut le priver de sa présidence d'honneur. S'il devait rester privé du "libre exercice" de ces prérogatives, il demande à la justice d'infliger au FN une astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, selon l'assignation consultée par l'AFP. M. Le Pen accuse le FN, son numéro 2 Florian Philippot en tête, de vouloir le "museler" avant le vote de ses 42.000 adhérents. Il demande à la justice de "lui rendre sa visibilité", résume son avocat Frédéric Joachim. L'octogénaire n'a "plus de carte de crédit du FN, on lui refuse l'entrée au mouvement, on a réattribué son bureau, on lui refuse de participer à toutes les instances", c'est une "voie de fait", assure-t-il. "Les droits de la défense et la démocratie interne ont été respectés", réplique Wallerand de Saint-Just, trésorier et ancien avocat du parti, qui rappelle que Jean-Marie Le Pen, pourtant convié au bureau exécutif qui l'a suspendu, a séché le rendez-vous: "Il ne peut émettre des critiques, c'est balayé." Le tribunal devrait mettre sa décision en délibéré. Mais, même s'il donnait raison à M. Le Pen, "ça n'aura aucune conséquence pratique" puisque le congrès aura voté d'ici mi-juillet, assure Wallerand de Saint-Just. "Il peut y avoir 70 recours L'objectif sera de toute façon atteint", balaie aussi M. Philippot. Jean-Marie Le Pen "s'inclinera devant l'expression populaire du vote des adhérents", assure son conseil dans l'assignation, prévenant toutefois qu'elle devra "intervenir dans des conditions véritablement démocratiques". Marine Le Pen, qui dit ne plus avoir de relation avec son père, voit dans cette action en justice une "opération de sabotage médiatique": "Il faut être naïf", assure-t-elle, "pour croire que cette bataille est juridique".

