Les Quadays : 24h de Quad Non Stop à Guilberville

Ce week-end, les amateurs de sports mécaniques vont être ravis, l'association GUILBERVILLE QUADAYS organise les 24H00 QUAD NON STOP sur le site éolien de GUILBERVILLE (50).



Une aventure humaine, une idée de génie qui a germé dans l'esprit d'Eric TROTTIER « ERIKWAD » voici maintenant 3 ans ! C'est donc en partenariat avec Erikwad, les nombreux sponsors et les bénévoles que l'association « GUILBERVILLE QUADAYS » peut réaliser cette performance.



Cette endurance est ouverte à tous, sportifs ou baroudeurs. Cette année, une innovation il y aura deux classements : Amateurs et Sportifs



Toute personne âgée de + de 15 ans, titulaire d'une licence délivrée par un club affilié FFM et FIM peut participer.



Au niveau des équipes, il y aura la présence de :

- Thibault LEFRANCOIS, Champion et Vice champion de Normandie et actuellement 12ème au championnat de France Elite.

- Francky BLEUART, Vice champion de Normandie.

- Yann MONFORT, 8ème du championnat de France d'endurance

- Jean-Rémy LE COURT, Vice-champion du trophée de Normandie



De plus, Cette année une équipe anglaise sera présente.







Nous étions en direct à 17h15 avec Eric Trottier, l'organisateur. Ré-écoutez l'interview ci-dessous :