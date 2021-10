Animation médiévale: Menez l'enquête à Villedieu!

"Guillaume Mainsdor et le voleur de poêles" est le nom de l'enquête médiévale organisée par l'office de tourisme de Villedieu pour fêter les 1100 ans de la Normandie.



Entrant dans l'aventure comme dans un véritable jeu de rôles, notamment grâce à des accessoires prêtés par l'office de tourisme comme une cape médiévale, des jumelles et une boussole, les détectives en herbe vont devoir retrouver un voleur qui sévit à Villedieu. En suivant les indices dans toute la ville, ils pourront remonter sa trace jusqu'à le capturer et se voir attribuer une croix de Malte pour l'occasion, un honneur pour tout enquêteur qui se respecte.



Cette enquête peut être menée de manière individuelle, en famille ou entre amis, mais elle est aussi accessible aux collectivités comme les écoles ou les centres aérés.

Tarif famille: 5 euros pour 1 enfant, 7 euros pour deux et 9 euros pour 3 et plus.

Tarif groupe (de 3 à 15 personnes): 4 euros par participant





Ne manquez pas la journée spéciale du mercredi 25 mai où un reportage télé sera effectué toute la journée. Pour l'occasion, la participation à l'enquête est GRATUITE.



Et toute l'année, bénéficiez d'1 euro de réduction en donnant le nom de code TENDANCE OUEST à l'accueil de l'office de tourisme.



Ecoutez Suzanne Noël nous raconter le scénario de cette enquête ludique: