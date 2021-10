Athènes (AFP). Grèce: Tsipras et Juncker se sont vus mercredi, et se revoient jeudi

Le Premier ministre grec Alexis Tsipras et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker se sont entretenus mercredi dans "un climat constructif" à Bruxelles, en marge d'un sommet européen, et ont prévu de se revoir jeudi, a indiqué une source gouvernementale grecque. Les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue "en détail" sur les négociations en cours pour le déblocage d'un financement à la Grèce, selon cette source. Une source européenne a précisé que l'échange avait été "amical", confirmant qu'ils doivent de nouveau s'entretenir jeudi. Une source à la Commission européenne a assuré que les deux hommes "étaient tombés d'accord pour continuer à travailler en vue d'une solution mutuellement acceptable qui puisse être approuvée par (les pays de) l'Eurogroupe". Le baromètre des relations entre le gouvernement grec et la Commission européenne est passé par toutes les nuances ces derniers jours. Fin connaisseur du dossier grec, M. Juncker s'est personnellement impliqué la semaine dernière pour trouver une solution, invitant M. Tsipras à Bruxelles, avant de sembler vexé par une prise de position tranchée du Premier ministre grec contre la proposition d'accord des créanciers. Après avoir jugé mardi qu'une rencontre avec le dirigeant grec, en marge du sommet qui réunit les dirigeants européens, latino-américains et des Caraïbes, serait "une perte de temps", il a accueilli M. Tsipras par une embrassade chaleureuse mercredi à Bruxelles. D'un accord sur les réformes à mettre en place en Grèce dépend le déboursement de 7,2 milliards d'euros vital pour la survie financière de la Grèce.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire