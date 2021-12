Paris (AFP). Grèce: la France pousse pour un accord lundi sur la suite de l'aide

Michel Sapin a jugé qu'un accord était "parfaitement possible" sur la poursuite du programme d'aide et des versements à la Grèce, au cours d'une réunion des ministres des Finances de la zone euro lundi après-midi à Bruxelles. L'un des sujets litigieux porte sur les saisies immobilières, que les créanciers veulent faciliter au grand dam d'Athènes qui veut maintenir certaines des dispositions permettant d'en protéger la majorité des ménages endettés. Les discussions portent concrètement sur la valeur-plafond en dessous de laquelle une résidence principale ne pourra pas être saisie. Il est étrange d'"exiger de la Grèce plus que ce qui existe" dans les pays créanciers, a estimé à ce sujet M. Sapin lors d'une conférence de presse lundi matin à Paris. Le ministre des Finances a ainsi souligné qu'en France comme en Allemagne et dans d'autres pays de la zone euro il existait des recours pour les ménages surendettés menacés de saisie. "Je comprends les préoccupations du gouvernement grec sur ce sujet", a dit M. Sapin, qui a salué de manière très appuyée les efforts de réformes d'Athènes. "La Grèce fait des efforts considérables" et "se place dans le scrupuleux respect de l'accord du 13 juillet", qui avait évité in extremis une sortie du pays de la zone euro, a-t-il ajouté. Une source européenne a indiqué lundi que les dernières tractations n'avaient pas permis de déboucher sur un feu vert pour le versement d'une nouvelle tranche d'aide de deux milliards d'euros, alors que les ministres des Finances de la zone euro se réunissent lundi après-midi à Bruxelles pour leur réunion mensuelle. Cette somme aurait déjà dû être versée en octobre, avant un autre versement prévu avant la fin de l'année d'un milliard d'euros sur les 86 milliards du plan d'aide décidé au cours de l'été en l'échange de réformes économiques en Grèce. Un accord est nécessaire entre autres sur la question des saisies immobilières pour lancer la nécessaire recapitalisation des banques grecques.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire