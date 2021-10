Athènes (AFP). Grèce: le gouvernement n'a pas de réponse à sa dernière proposition

Le gouvernement grec a indiqué mercredi n'avoir pas encore reçu de réponse ni de commentaire des créanciers à sa contre-proposition de réformes et de mesures budgétaires déposée en début de semaine afin de trouver un compromis sur les conditions de versement d'une aide financière vitale. "Jusqu'à présent, aucune réponse ni aucun commentaire ne sont parvenus à la délégation grecque qui se trouve toujours à Bruxelles", a indiqué une source gouvernementale dans une note. Plusieurs rumeurs ont fait état depuis mardi de commentaires négatifs sur la proposition grecque. Celle-ci, soumise lundi soir à Pierre Moscovici, le commissaire chargé des Affaires économiques, comprend deux documents venant compléter l'offre de 47 pages présentée la semaine dernière par la Grèce. Ces deux additifs, selon Athènes, présentent d'une part des mesures financières "alternatives" et "concrètes" pour parvenir à une entente sur les objectifs budgétaires de la Grèce ces prochaines années, d'autre part une proposition sur la viabilité de l'énorme dette publique du pays. Sur le premier point, la Grèce avait présenté la semaine dernière un objectif d'excédent budgétaire primaire (c'est-à-dire hors charge de la dette) de 0,6% en 2015. Selon une source européenne, le gouvernement grec propose désormais d'atteindre un excédent primaire de 0,75% en 2015, contre 1% attendu par ses créanciers et 3% prévu dans le budget. Le choix de l'objectif déterminera le niveau d'économies budgétaires à réaliser par le pays. Athènes a envoyé lundi à Bruxelles deux émissaires du Premier ministre Alexis Tsipras, dont le chef de file des négociations politiques Euclide Tsakalotos. Alexis Tsipras souhaite mettre le dossier grec au menu de discussions avec la chancelière Angela Merkel et le président français François Hollande en marge d'un sommet entre l'Union européenne et la Communauté des Etats d'Amérique latine et des Caraïbes (UE-Celac) qui débute mercredi.

