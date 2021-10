Lima (AFP). Pérou: découverte de statuettes vieilles de 3.800 ans

Des chercheurs ont découvert des statuettes précolombiennes vieilles de 3.800 ans sur le site archéologique de Vichama appartenant à l'antique civilisation de Caral, au nord du Pérou, a indiqué mardi le ministère péruvien de la Culture. Trois statuettes de boue ont été trouvées à l'intérieur d'un panier de roseaux noué avec des fils de coton, dans les ruines d'un bâtiment du site archéologique. Situé sur le littoral péruvien, à proximité du village de Vegueta, à 130 km au nord de Lima, ce site appartient à l'ensemble culturel de la civilisation Caral, décrété Patrimoine culturel du Pérou en 2008. Selon le ministère, les statuettes anthropomorphes étaient probablement utilisées dans des rituels religieux. Les statuettes de boue représentent un homme et une femme nus peint en blanc, rouge et noir, représentant la noblesse de l'époque. Une deuxième femme à 28 doigts est recouverte de peinture blanche avec des points rouges symbolisant une prêtresse. L'équipe de recherche, dirigée par l'archéologue Ruth Shady, a également déterré deux têtes de femmes en boue enveloppées de tissus recouverts de plumes jaunes, bleues et orange. La civilisation de Caral a émergé il y a environ 5.000 ans et était une société précolombienne complexe qui comprenait 30 centres majeurs de population sur la côte nord du Pérou. C'est la plus ancienne civilisation connue d'Amérique qui a laissé derrière elle une architecture impressionnante comprenant pyramides et amphithéâtres.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire