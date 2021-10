Strasbourg (AFP). Grèce: un accord imminent est possible, selon la Commission

Athènes et ses créanciers peuvent trouver un accord "dans les prochains jours" sur les réformes permettant le déblocage de l'aide vitale pour le pays, à court d'argent, a affirmé mardi le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis. "Il est possible de parvenir à un accord dans les jours qui viennent () mais il faut avant tout une volonté politique des autorités grecques, donc moins de tactique, de manoeuvres et plus de travail sur la substance", a affirmé M. Dombrovskis lors d'une conférence de presse au Parlement européen.

