Fusion de la Normandie : "Nous sommes sur le bon chemin"

Ce lundi 8 juin, Laurent Beauvais et Nicolas Mayer-Rossignol, présidents des régions basse et haut-normande, ont présenté plusieurs points d'harmonisation des politiques régionales qui seront soumis aux votes des élus de deux collectivités, la semaine prochaine à Caen et Rouen.