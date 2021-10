Berlin (AFP). Le père du Playmobil, Horst Brandstätter, est décédé

Initiateur de la figurine en plastique de 7,5 centimètres qui fait jouer les enfants depuis 40 ans, le patron de Playmobil Horst Brandstätter est décédé mercredi à l'âge de 81 ans, a annoncé lundi l'entreprise familiale. "Avec Horst Brandstätter, la famille Playmobil perd non seulement son chef, son propriétaire et son patriarche, mais le secteur du jouet en Allemagne perd aussi l'une de ses personnalités les plus marquantes", a indiqué dans un communiqué Geobra Brandstätter, société qui chapeaute la marque Playmobil. S'il n'est pas l'inventeur en tant que tel du petit bonhomme articulé, c'est lui qui en est à l'origine. Dans les années 1970, la crise pétrolière fait s'envoler les prix du plastique et frappe de plein fouet l'entreprise de jouets familiale, qui existe depuis 1908. Horst Brandstätter, qui a lui-même suivi une formation de créateurs de moules, demande alors au concepteur de moules Hans Beck d'inventer un système de jeu extensible, nécessitant un minimum de matières premières. Il crée trois personnages, un indien, un chevalier et un ouvrier, présentés au public en 1974 et qui font très vite un tabac. "Leur succès nous a à l'époque sauvé de la faillite", reconnaîtra après coup Horst Brandstätter. Les figurines feront même mieux, elles vont faire grimper Playmobil au rang de premier fabricant de jouets allemand, avec un chiffre d'affaires de 595 millions d'euros en 2014, plus que le groupe de puzzles et de jeux de société Ravensburger. Contrairement à beaucoup de fabricants de jouets, Playmobil n'a jamais cédé aux sirènes de l'Asie pour produire ses figurines, dont 2,8 milliards d'unités sont sorties d'usine depuis le début. Celles-ci voient le jour à Malte, les animaux et grosses pièces comme le bateau de pirates à l'usine principale de Dietenhofen, en Bavière, et certaines séries spéciales en Espagne. Les produits, assemblés en République tchèque, reviennent ensuite à Dietenhofen où ils sont emballés et stockés. - Hula Hoop à la fin des années 1950 - L'enthousiasme ininterrompu des enfants pour ces bonhommes, déclinés désormais dans de nombreux univers mais dont la forme n'a quasiment pas évolué depuis 40 ans, étonnait même celui qui était au coeur de leur création. "Qui voit une figurine Playmobil pour la première fois n'est la plupart du temps pas du tout impressionné, ça a l'air tellement simple", relevait Horst Brandstätter. "Ce qui fait la valeur d'un Playmobil, on ne le voit pas immédiatement en tant qu'adulte: ce sont les histoires, qui se créent dans les têtes des enfants", poursuivait ce moustachu au visage jovial. C'est à l'âge de 19 ans que ce natif de Zirndorf, petite ville bavaroise située non loin de Nuremberg (sud), haut lieu mondial du jouet où se trouve le siège de Geobra Brandstätter, fait son entrée dans la société de jouets familiale, alors dirigée par ses deux oncles. Rapidement convaincu que l'avenir du jouet n'est désormais plus dans le métal mais dans le plastique, il va connaître un premier succès économique à la fin des années 1950 en fabricant le Hula-Hoop, ce cerceau en plastique que de nombreuses générations ont fait tourner autour de leur taille. A partir des années 2000, Horst Brandstätter octroiera un deuxième pilier à l'entreprise familiale de plus de 4.000 salariés, dans un secteur bien éloigné des jouets: les pots de fleurs en plastique avec un système d'arrosage intégré, sous la marque Lechuza. Dès les années 1990, ce passionné de golf qui quittait le froid de la Bavière pour la Floride chaque hiver, avait préparé sa succession, en créant une fondation qui doit désormais administrer le groupe selon ses volontés.

