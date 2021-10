Berlin (AFP). Décès du patron des figurines Playmobil, à l'âge de 81 ans

Horst Brandstätter, patron de la marque de jouets Playmobil célèbre pour ses figurines en plastique, est décédé mercredi à l'âge de 81 ans, a annoncé lundi son entreprise familiale. "Avec Horst Brandstätter, la famille Playmobil perd non seulement son chef, son propriétaire et son patriarche, mais le secteur du jouet en Allemagne perd aussi l'une de ses personnalités les plus marquantes", a indiqué dans un communiqué Geobra Brandstätter, société qui chapeaute la marque Playmobil. Né le 27 juin 1933 à Zirndorf, petite ville bavaroise située non loin de Nuremberg (sud), où se trouve toujours le siège de Geobra Brandstätter, Horst Brandstätter était entré en 1952 dans la société de jouets datant de 1908, alors dirigée par ses deux oncles. Rapidement convaincu que l'avenir du jouet est désormais plus vers le plastique que vers le métal, celui qui a suivi une formation de créateurs de moules connaît un premier succès économique à la fin des années 1950 avec le lancement du Hula-Hoop, ce cerceau en plastique que de nombreuses générations ont fait tourner autour de leur taille. Mais c'est la crise pétrolière des années 1970 qui offrira à l'entreprise de Horst Brandstätter son plus grand succès et la sauvera de la faillite. Face à la hausse du coût du plastique, Horst Brandstätter demande à son concepteur de moules Hans Beck de créer un système de jeu extensible nécessitant un minimum de matières premières. C'est la naissance de la célèbre figure de 7,5 centimètres de hauteur, dont les trois modèles d'origine (indien, chevalier et ouvrier) ont très vite fait un tabac. C'est grâce à Playmobil, qui a fêté l'an dernier ses 40 ans, que l'entreprise devient le premier fabricant de jouets allemand, devant le groupe de puzzles et jeux de société Ravensburger. En 2014, son chiffre d'affaires a atteint 595 millions d'euros. Horst Brandstätter avait préparé sa succession dès les années 1990, en créant une fondation qui doit désormais administrer le groupe selon ses volontés.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire