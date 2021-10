Gaza (Territoires palestiniens) (AFP). Tir d'une roquette de Gaza vers Israël revendiqué par des salafistes

Un groupe salafiste jihadiste a revendiqué dimanche un tir de roquette à partir de la bande de Gaza qui a atteint samedi soir le sud d'Israël sans faire de victime selon un porte-parole de l'armée israélienne. Il s'agit de la troisième attaque en deux semaines à la roquette vers Israël revendiqué dans un communiqué par les "Partisans de l'Etat islamique à Jérusalem", un groupe récemment apparu dans la bande de Gaza. Les Partisans de l'Etat islamique est considéré comme un groupuscule qui appartiendrait au mouvement salafiste gazaoui et qui tenterait d'obtenir l?adoubement du groupe jihadiste Etat islamique et se servirait entretemps de son label. Mais il n'existerait pas pour l'instant de lien organique entre les deux organisations. Ce groupe a de nouveau justifié son tir de roquette en expliquant qu'il s'agissait d'un "cadeau à nos frères emprisonnés dans les prisons israéliennes et du Hamas". Le Hamas a procédé au cours des dernières semaines à des dizaines d'arrestations dans les milieux salafistes. Les Partisans de l'Etat islamique à Jérusalem ont auparavant revendiqué notamment des tirs de mortier contre une base de la branche armée du Hamas le 8 mai, un tir de roquette près de la ville israélienne d'Ashdod le 26 mai, et un attentat à la bombe dimanche contre la voiture d'un homme exerçant selon eux de hautes responsabilités dans les forces de sécurité du Hamas. En représailles au tir de roquette de samedi soir, l'aviation israélienne a attaqué dans la nuit de samedi à dimanche une "infrastructure terroriste" dans le nord de la bande de Gaza, a annoncé une porte-parole de l'armée. Selon des responsables des services de sécurité du Hamas ce raid a visé une base des Brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas sans faire de victime. Par ailleurs, les autorités israéliennes ont décidé à fermer "jusqu'à nouvel ordre" les points de passage entre Israël et la bande de Gaza d'Erez pour les passagers et de Kerem Shalom, pour les marchandises, a ajouté la porte-parole de l'armée. Les médias israéliens avaient fait état vendredi du déploiement de batteries anti-missiles autour de la ville d'Ashkelon dans le sud d'Israël par mesure de précaution. L'armée n'a ni confirmé ni démenti cette information. Le Hamas a durci le ton contre les islamistes intégristes, et ses forces de sécurité ont tué mardi un leader salafiste lors d'un affrontement dans la ville de Gaza. La bande de Gaza est en butte depuis la fin de la guerre avec Israël en juillet-août 2014 aux tensions grandissantes entre le Hamas et les groupes radicaux de plus en plus actifs et visibles.

