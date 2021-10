Normandie: lancement de la concertation sur le chef lieu

Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Région Haute-Normandie et Laurent Beauvais, président de la Basse-Normandie se sont rencontrés ce jeudi à Rouen. Ils ont tous les deux annoncé que la concertation sur la fixation du chef lieu provisoire a été lancée. "Dans ce cadre, nous devons délibéré après avoir consulté différents acteurs, notamment les collectivités. Pour la Haute-Normandie, la délibération aura lieu le 15 juin, pour la Basse-Normandie, ce sera le 18 juin", ont annoncé concomitamment les présidents des actuelles régions normandes.

Pour la ville de Rouen, le choix est déjà fait puisque le conseil municipal s'est prononcé, ce lundi 1er juin 2015, à l'unanimité en faveur du projet de décret faisant de leur ville le chef lieu de la Normandie.

Concernant la fusion des deux régions, Nicolas Mayer-Rossignol a assuré que "la Normandie sera la région la mieux gérée de France". Les deux présidents ont insisté sur leur volonté de porter un message d'efficacité et de proximité. Pour eux, pas question de réduire les effectifs et de concentrer les services uniquement à Rouen ou à Caen. "Par exemple, nous aurons besoin de personnels à Caen pour gérer les lycées de Cherbourg", souligne Nicolas Mayer-Rossignol.

Le Pont de Normandie

Les deux présidents ont ensuite évoqué la question des transports, et notamment celle du pont de Normandie, symbole de la région et qui célèbre cette année ses 20 ans. "On est parti du constat que demain, dans la Normandie réunifiée, les Normands devront pouvoir se déplacer plus facilement. Nous allons faire la proposition que la future Région Normandie puisse prendre en charge une partie de l'abonnement sur le trajet illimité pour passer sur le Pont de Normandie et de Tancarville, en partenariat avec les collectivités départementales", a indiqué Nicolas Mayer-Rossignol. Les deux présidents devraient prochainement écrire aux présidents des cinq départements normands. "C'est un engagement à prendre ensemble pour diminuer le coût de l'abonnement pour les Normands." Déjà, le Département de l'Eure prend en charge depuis quelques années une partie de l'abonnement à hauteur de 25%. Reste donc à convaincre les quatre autres départements.

Actuellement, l'abonnement illimité concerne 2 000 abonnés. Un chiffre qui pourrait bien augmenter si la proposition de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie est retenue.