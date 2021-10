Top Culture France de la semaine du 20 mai

Faisons un bilan de ce que les français ont préféré dans les loisirs cette semaine.





Côté musique, voici le top single :



n°1 Snoop Dog (David Guetta remix) « Remix » =

n°2 LMFAO « Party Rock Anthem » +8

n°3 Keen'V « J'aimerais trop » =





Les ventes d'albums :



n°1 Les prêtres « Gloria » =

n°2 Nolwenn Leroy « Bretonne » =

n°3 Adele « 21 » +1



Dans le domaine de la littérature, voici les livres les plus vendus sur internet





n°1 «L'armée furieuse » de Fred Vargas +2

n°2 « Indignez vous » de Stéphane Hessel -1

n°3 «L'ppel de l'ange» de Guillaume Musso +1



Pour les jeux vidéo sur console, voici le top3 :



1. Mortal Kombat (PS3) =

2. Pokémon version blanche (DS) =

3. Top Spin 4 (PS3) +2





Enfin, au cinéma, voici le box-office:



n°3 Thor dépasse le million et demi d'entrées au total mais perd une place dans le classement.

n°2 C'est une nouveauté à la 2ème place. Beau démarrage pour « Minuit à Paris » de Woody Allen avec près de 550 000 entrées.

n°1 Et Fast and Furious 5 continue sur sa lancée avec plus de 666 000 spectateurs en 2ème semaine, on est pas loin de 2 millions d'entrées en 2 semaines.