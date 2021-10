Top Culture France de la semaine du 25 février

Faisons un bilan de ce que les français ont préféré dans les loisirs cette semaine.



Côté musique, les singles les plus achetés par les français

n°1 IZ « Over the rainbow » +2

n°2 Lady Gaga « Born this way » -1

n°3 Inna « Sun is up » NOUVEAU



Les albums les plus plébiscités sont ceux de :

n°1 La Fouine « La Fouine vs Laouni » NOUVEAU

n°2 Nolwenn Leroy « Bretonne » -1

n°3 Compilation meilleurs hits 2011

Dans le domaine de la littérature, voici les livres les plus vendus sur internet



n°1 « Indignez vous » de Stéphane Hessel =

n°2 « La délicatesse » de David Foenkinos

n°3 « Le camp des saints » de Jean Raspail



Pour les jeux vidéo sur console, la voiture est reine:

1. Test Drive Unlimited 2 (PS3) NOUVEAU

2. Test Drive Unlimited 2 (Xbox 360) NOUVEAU

3. Call of duty: black ops (PS3) -2



Enfin, au cinéma, voici le box-office:

n°3 Une place de perdue pour « Black Swan ». Le film avec Natalie Portman a franchi allègrement le million d'entrées en 2 semaines.

n°2 Pour sa 1ère semaine Largo Winch atterrit directement à la 2ème place du box office.

n°1 On n'arrête pas le succès de « Rien à déclarer » de Dany Boon. Quasi 6 millions d'entrées au total en 3 semaines.