Top Culture France de la semaine du 31 décembre

Faisons un bilan de ce que les français ont préféré dans les loisirs en cette fin 201.

Côté musique, les singles les plus achetés par les français

n°1 The Black Eyed Peas « The time (dirty beat) » =

n°2 Shakira « Loca » =

n°3 Israel Kamakawiwo'ole(=IZ) « Over the rainbow » +1

Les albums les plus plébiscités sont ceux de :

n°1 Mylène Farmer « Bleu noir » =

n°2 Les prêtres « Spiritus Dei » +1

n°3 The Black Eyed Peas « The beginning » -1



Dans le domaine de la littérature, voici les livres les plus vendus sur internet pour la dernière semaine de l'année



n°3 Blake et Mortimer T20 « La malédiction des 30 deniers T2 »

n°2 « Imparfaits, libres et heureux » Christophe André

n°1 « Indignez-vous» Stéphane Hessel



Pour les jeux vidéo sur console, la wii a attiré beaucoup de joueurs:

1. Call of duty: black ops (PS3) =

2. Just Dance 2 (Wii) +1

3. Wii party (Wii)



Enfin, au cinéma, les films familiaux l'emportent:

n°3 «Mon beau-père et nous » la comédie avec Ben Stiller et Robert de Niro est 3ème pour sa 1ère semaine.

n°2 « Le monde de Narnia, l'odysée du passeur d'aurores » ne bouge pas ,toujours 2ème.

n°1 Et toujours premier, « Raiponce » de Disney qui profite des vacances scolaires.