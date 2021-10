Tramway à Caen : six concertations publiques pour "une année compliquée"

Les élus sont unanimes. "L'année 2018 sera compliquée à passer", résume Joël Bruneau président de Caen la mer. En ligne de mire, les travaux nécessaires à la mise en circulation du futur tramway, alors que commence une série de six concertations publiques à ce sujet, le 15 juin. "Pour réduire au maximum la durée des travaux, c'est-à-dire à un an, avec ensuite une période de six mois d'essais, nous avons fait le choix de suspendre la circulation du tramway pendant 18 mois à partir de la fin de l'année 2017", annonce ainsi Jean-Pierre Lambert, directeur de Tramcités. Pour remplacer le service actuel, de 40 à 50 bus intégreront la circulation automobile, déjà dense, de l'agglomération.

Calcul financier

Le matériel actuel était prévu pour rouler jusqu'en 2032. "Mais pour cela, il nous fallait investir 40 millions d'euros pour financer l'entretien et les réparations programmées", indique Rodolphe Thomas, vice-président à Caen la mer en charge des transports. Table rase est donc faite, même si une partie des équipements est conservée. "Si 40% de l'investissement de départ nous est utile, la perte pure est estimée à 90 millions d'euros", précise Joël Bruneau pour qui "il était hors de question de faire perdre plus d'argent aux contribuables".

Les défis ne manquent donc pas. Les futures rames étant plus longues, tous les arrêts seront structurellement modifiés et pourraient même, pour certains, être déplacés de quelques dizaines de mètres. Ce sujet ne manquera pas d'animer les six concertations à venir, tout comme l'extension possible jusqu'au théâtre de Caen. Des études à ce sujet sont en cours pour une conclusion attendue en fin d'année. Le réaménagement de l'îlot Bellivet, où se trouvaient il y a deux ans encore le cinéma Pathé, en dépend, avec en toile de fond, l'installation d'un marché couvert.

Pratique. Réunions publiques à 19h : lundi 15 juin à Hérouville (salle de la Fonderie), jeudi 18 juin à Caen (pôle de vie quartiers nord est), lundi 22 juin à Fleury (espace Nicolas Oresme), mardi 23 juin à Caen (maison des associations), mercredi 24 juin à Caen (pôle de vie quartiers rive droite), mardi 30 juin à Ifs (salle François Mitterrand).