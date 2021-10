Château de Caen : plus de 140 000 personnes l'an dernier

Avec l'application iStoryPath, développée par la société caennaise SoyHuCe, la table numérique installée au coeur du château, dans l'église Saint-Georges, devient le point de départ de chaque visite. Cette tablette tactile géante permet d'accéder à trois parcours : Caen été 44, le château de Caen et parcs & jardins. L'utilisateur crée alors son propre parcours et l'emporte sur son mobile pendant sa visite. L’application ne nécessite pas d’installation au préalable : après avoir créé et personnalisé son parcours, l’utilisateur le retrouve sur son smartphone grâce à la technologie sans contact ou QR code.

Déjà plus de 140 600 visiteurs ont été accueillis au sein de l'église Saint-Georges depuis son ouverture il y a un an. C'était le 28 mai 2014.

Pratique. Application disponible à l'église Saint-Georges aux jours et horaires d'ouverture. Entrée libre de 9h30 à 18h. Ventes en billeterie et boutique jusqu'à 17h15. Tél. : 02 31 30 47 90.