Bordeaux (AFP). Abus de faiblesse sur Liliane Bettencourt: prison ferme pour Banier et Maistre

Le Tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné jeudi le photographe Banier, "confident" de Liliane Bettencourt, et de Maistre, gestionnaire de la richissime héritière de L'Oréal, à des peines de prison ferme pour "abus de faiblesse" au détriment de la milliardaire et "blanchiment". Banier, l'ex-"confident" est condamné à trois ans de prison, dont six mois avec sursis, 350.000 euros d'amende et 158 millions d'euros de dommages-intérêts à Liliane Bettencourt, tandis que Patrice de Maistre écope de trente mois de prison, dont douze avec sursis, et 250.000 euros d'amende, des condamnations à peine inférieures aux réquisitions prononcées en début d'année lors du procès dans le principal volet de "l'affaire Bettencourt". Alors que la relaxe avait été requise pour l'avocat Pascal Wilhelm, lui aussi poursuivi pour "abus de faiblesse", le tribunal l'a condamné à la même peine que Patrice de Maistre.

