Paris (AFP). Roland-Garros: Wozniacki trébuche encore sur terre devant Goerges

La Danoise Caroline Wozniacki, tête de série N.5, a été éliminée en deux sets 6-4, 7-6 (7/4) jeudi dès le deuxième tour de Roland-Garros par l'Allemande Julia Goerges, 72e mondiale, une joueuse qui ne lui réussit décidément pas sur terre battue. Wozniacki est déjà la troisième membre du Top 10 à disparaître du tableau, après la Canadienne Eugenie Bouchard (N.6), éliminée au premier tour par la Française Kristina Mladenovic (44e), et la Roumaine Simona Halep (N.3), battue au deuxième tour par la Croate Mirjana Lucic-Baroni (70e). Wozniacki avait perdu ses deux rencontres précédentes sur terre battue face à Goerges, en 2011 à Stuttgart et Madrid, alors que la Danoise occupait la place de N.1 mondiale. L'Allemande, 18e mondiale en 2012, obtient là le plus beau succès de sa carrière en Grand Chelem. Sa campagne 2015 sur terre battue n'avait pourtant pas été particulièrement réussie. Elle n'avait gagné qu'un match (hors qualifications) avant Roland-Garros. "Ca faisait longtemps que je n'avais pas battu une joueuse du Top 5. C'est une victoire spéciale pour moi", a déclaré Goerges, qui égale ainsi son meilleur résultat à Roland-Garros et affrontera l'Américaine Irina Falconi au prochain tour. Dominée dans le premier set, Wozniacki s'est bien battue dans le deuxième pour débreaker et arracher le tie-break, alors que l'Allemande servait pour le match. Mais celle-ci ne s'est pas démobilisée et s'est montrée la plus offensive dans ce jeu décisif.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire