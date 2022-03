Devenez Miss Calvados !

Un appel à candidature est lancé pour l'élection de Miss Calvados qui aura lieu à Caen, aux Galeries Lafayette, le jeudi 8 avril. Ce concours est ouvert à toutes les jeunes filles habitant le département et de nationalité française, célibataires et sans enfant. Elles doivent mesurer au moins 1 m 70, avoir au minimum 18 ans et au maximum 26 au 1er novembre 2010. Inscriptions des candidates auprès de Bernard Pichard, délégué régional du Comité Miss France, tél. 06 72 78 21 59.







