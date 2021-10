Les cloches du carillon de la cathédrale de Rouen partent à Annecy

Ce sont 56 cloches qui continuent leur descente du perchoir qu'est la tour de Beurre de la cathédrale de Rouen. Une grande partie de d'entre elles, 47, vont être transportées à la fonderie Paccard à Annecy en Haute-Savoie pour être retravaillées.

Un nouveau carillon plus fourni

Le but de cette opération est de refaire fonctionner le carillon de Rouen qui s'est éteint en 2000. Le nouveau carillon devrait être installé, non plus à tour de Beurre, mais dans la tour Saint Romain et comptera 64 cloches, soit huit cloches supplémentaires qui pourront ravir nos oreilles.

Avant d'emmener à Annecy, Pierre Paccard a fait sonner une dernière fois Germaine, la cloche de plusieurs tonnes et morceau principal du carillon. Mais promis, ce n'est qu'un au revoir.