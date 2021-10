Paris (AFP). Marion Maréchal-Le Pen candidate en région Paca en décembre

La députée FN Marion Maréchal-Le Pen sera "bien candidate" en Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) pour prendre la relève de son grand-père Jean-Marie Le Pen qui avait jeté l'éponge, a-t-elle affirmé à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. "J'ai pris ma décision. Je serai bien candidate", a-t-elle déclaré, selon des extraits communiqués mardi à l'AFP. Elle avait demandé un "délai de réflexion" après avoir été désignée par le Front national à la suite de la crise dans le parti née des propos réitérés de Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz. Selon ces extraits de l'hebdomadaire à paraître jeudi, Marion Maréchal-Le Pen indique avoir "l?assurance de Jean-Marie Le Pen qu?il ne s?immiscera pas dans la campagne". Jean-Marie Le Pen, suspendu en tant qu'adhérent du FN et en rupture avec sa fille, présidente du FN, Marine Le Pen, a annoncé la création d'une formation politique non concurrente du FN. Début mai, l'élue du Vaucluse avait dit avoir demandé "un délai de réflexion" au bureau politique de son parti. "Je veux simplement ce qu'il y a de mieux pour cette région et je ne souhaite pas être prise en otage par Jean-Marie Le Pen, en particulier", avait-elle alors expliqué. Elle commencera sa campagne au mois de "juillet", a-t-elle précisé à Valeurs Actuelles. En face d'elle à droite, l'UMP a désigné l'ancien ministre et député-maire UMP de Nice Christian Estrosi. Toujours selon les extraits de l'interview à Valeurs actuelles, la députée explique qu'elle craignait "bien plus Eric Ciotti, qui est technique, bosseur, et un bon président de conseil général", que l'actuel maire de Nice. Eric Ciotti avait un temps été pressenti pour être candidat. S'agissant des régionales dans la grande région Nord, la présidente du FN, Marine Le Pen, n'a pas encore dévoilé si elle serait ou non candidate.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire