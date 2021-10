Nairobi (AFP). Kenya: treize policiers portés disparus après une attaque des shebab dans le nord (police)

Treize policiers sont "portés disparus" après une attaque des islamistes somaliens shebab dans le nord du Kenya, dans la région de Garissa, proche de la frontière avec la Somalie, a annoncé mardi à l'AFP le porte-parole de la police, George Kinoti. "Il y a eu une embuscade contre des policiers en patrouille, treize officiers sont portés disparus", a déclaré M. Kinoti. Une vaste opération est en cours pour essayer de les retrouver. "Des renforts policiers ont été déployés pour rechercher les disparus et traquer les assaillants", a expliqué le porte-parole. Une source policière dans la région a fait état de plusieurs policiers tués. L'incident a eu lieu lundi soir "dans la zone la plus isolée de Garissa, pas très loin de la frontière avec la Somalie, c'est pourquoi nous avons des difficultés à avoir des informations précises. Mais nous savons que plusieurs policiers ont été tués", a déclaré cette source policière. Selon une autre source sécuritaire, un engin piégé a explosé au passage d'une patrouille de police dans la zone, suivi de brefs échanges de tirs. Un convoi de quatre véhicules de police a été envoyé en urgence et est tombé dans une embuscade. Les quatre véhicules ont été détruits par des tirs de lance-roquette RPG des assaillants. Début avril, un commando shebab avait attaqué l'université de la ville de Garissa et massacré 148 personnes, dont 142 étudiants.

