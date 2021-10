New York (AFP). Un avion d'Air France escorté par des chasseurs américains après une menace à la bombe

Un avion d'Air France, parti lundi matin de Paris à destination de New York, a été escorté à la fin du vol par des chasseurs américains à la suite d'une menace à la bombe émanant d'un appel anonyme, et a atterri sans encombre à l'aéroport new-yorkais Kennedy. L'opérateur d'un poste de police de l'Etat du Maryland, dans le comté de Garrett, a reçu un appel anonyme peu après 06H30 (10H30 GMT), a précisé la police de l'Etat dans un communiqué. "La personne qui a appelé a proféré une menace à la bombe visant l'aviation civile", a ajouté la police, qui a confirmé à l'AFP qu'il s'agissait du vol Air France. Après cet appel, le FBI (police fédérale) et un centre de renseignement anti-terroriste du Maryland "ont été immédiatement informés", selon la police. La chaîne ABC News a fait état pour sa part d'une menace d'attentat "chimique". Le vol AF22 a quitté Paris CDG à 06H32 GMT (08H32 locales) et est arrivé à New York à 14H17 GMT (10H17 locales), a confirmé le site spécialisé flightaware. L'appareil a été escorté par des avions de chasse environ "une heure avant son arrivée, après des menaces venant d'un appel téléphonique passé depuis les Etats-Unis" a indiqué un porte-parole d'Air France à Paris. Selon la compagnie aérienne, l'avion est arrivé à New York à peu près à l'heure prévue et a été parqué "dans une zone spéciale de l'aéroport" Kennedy, où "des vérifications de sécurité sont en cours". Selon CNN, le vol a été escorté par deux chasseurs F15.

