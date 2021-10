Bruxelles (AFP). Burundi: la Belgique arrêtera son aide directe en cas de 3e mandat de Nkurunziza

La Belgique arrêtera son aide directe au Burundi en cas de troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, a averti jeudi le gouvernement belge, alors que les manifestations ont repris de plus belle à Bujumbura malgré la riposte musclée des policiers. "Un troisième mandat présidentiel entacherait au plus haut niveau la légitimité de l'exécutif burundais et placerait le gouvernement belge dans l'impossibilité () de conclure un programme de coopération bilatéral classique", a indiqué dans un communiqué le ministère belge des Affaires étrangères, à l'issue d'un conseil des ministres.

