Jardins familiaux de la Métropole Rouen Normandie : les bonnes pratiques récompensées

Ils viennent de Saint-Etienne-du-Rouvray, Darnétal, Grand-Quevilly, Canteleu, Bihorel, Les MEsnil-Esnard et Bonsecours. Ils ont été récompensés hier soir par la Métropole via la signature d'une charte "Jardin engagé, nature préservée." Eux, ce sont les jardiniers ambassadeurs des jardins familiaux.

Enseigner les bonnes pratiques

Depuis deux ans, la Métropole, via l'Agence Régionale de l'Environnement en Haute-Normandie (AREHN), forme des jardiniers ambassadeurs aux bonnes pratiques du jardinage. "On leur apprend à protéger leurs plants contre les insectes et maladies par des moyens non polluants, à gérer leur eau... On parle également compost, associations de plantes", explique Jean-Paul Thorez, ancien directeur de l'AREHN qui dispense toujours ces formations.

Les jardiniers ainsi formés reviennent ensuite diffuser les bonnes pratiques à leurs voisins qui cultivent aussi une parcelle dans ces jardins familiaux. En tout, ce sont environ 500 jardiniers qui sont touchés, directement ou indirectement, par ces formations.

33 jardins familiaux

Cyrille Moreau, vice-président de la Métropole en charge de l'environnement, se réjouit de la mise en place de ces formations : "Par cette charte, les jardiniers s'engagent à respecter les bonnes pratiques apprises avec l'AREHN." Des formations qui pourraient se multiplier. Le territoire métropolitain compte aujourd'hui 33 jardins familiaux. Et d'autres pourraient se créer : "La demande est forte. Deux facteurs jouent : la curiosité grandissante pour le jardinage et l'aspect social. En effet, une parcelle permet de produire des fruits et légumes et de faire des économies au quotidien."