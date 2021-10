Paris (AFP). La réforme du collège au JO, les opposants dénoncent un passage en force

"Détermination" ou "passage en force"? Au lendemain d'une grève des enseignants, le décret qui concrétise la réforme contestée du collège a été publié mercredi, une accélération immédiatement décriée par ses opposants même si le gouvernement promet de poursuivre le dialogue. Principal syndicat du secondaire, le Snes a aussitôt dénoncé une "provocation, une faute", tandis que le Snalc fustige un "scandaleux passage en force". Ce syndicat, classé à droite même s'il le réfute, estime que la ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem "n'avait laissé sa +porte ouverte+ que pour mieux la claquer à la figure des professeurs de collège, dans un stupéfiant déni de dialogue social". Très remonté, le Snalc appelle à bloquer les épreuves du brevet des collèges fin juin. "Publier le décret au lendemain du demi-échec" du Snes lors d'une mobilisation syndicale en demi-teinte est "une humiliation qu'on aurait pu lui éviter: ce n'est jamais bon", a aussi tweeté Philippe Tournier, secrétaire général du SNPDEN-Unsa, premier syndicat des chefs d'établissement. La parution du décret et de l'arrêté au Journal officiel a aussi donné à l'opposition l'occasion de relancer ses critiques. Le président du MoDem, François Bayrou, ex-ministre de l'Éducation, a appelé à une "manifestation nationale", dénonçant également un "passage en force". La numéro deux de l'UMP Nathalie Kosciusko-Morizet a déploré le "profond mépris" du gouvernement, et l'ancien Premier ministre François Fillon a raillé une "mauvaise" réforme, faite de "désordre" et d'"improvisation". "Il n'y a pas de précipitation, tous les délais sont tels que nous les avions prévus depuis le début", a récusé Najat Vallaud-Belkacem, rappelant que la réforme avait été adoptée le 10 avril par la communauté éducative réunie en Conseil supérieur de l'éducation (CSE). Favorable à la réforme, le secrétaire général de l'Unsa éducation, Laurent Escure, a aussi jugé "raisonnable" de publier le décret "cinq semaines après sa large adoption en CSE". Pour la ministre, cela permettra de "passer à l'étape suivante, à savoir les textes d'application qui vont pouvoir répondre" aux "inquiétudes" des grévistes et "d'apporter les garanties sur le fait que l'interdisciplinarité se fera dans de bonnes conditions () que pour le travail en équipe qu'on leur demande, on leur laissera le temps de préparation nécessaire pour le faire dans les établissements scolaires". - Concertation - Le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll a, lui, assuré que la publication au JO était "une marque de détermination", qui n'exclut pas "la nécessité d'écouter, les enseignants en particulier". "Au fond, la seule question qu'on doit se poser est: +Est-ce qu'on accepte que la France régresse dans toutes les évaluations internationales qui sont faites sur l'école?+" Plus du quart des professeurs de collèges publics (27,61%), selon les chiffres du ministère, ont fait grève mardi, le Snes estimant cette participation à plus de 50%. Quelques milliers d'enseignants sont descendus dans la rue brandissant pour certains le Gaffiot, célèbre dictionnaire latin-français, ou une écharpe de l'équipe de foot allemande, pour protester contre cette réforme, dont les principaux points de crispation sont la suppression du latin et du grec, remplacés par un enseignement pratique interdisciplinaire, et celle des classes bilangues qui inquiète particulièrement les professeurs d'allemand. A la place de ces classes où deux langues étaient enseignées dès la sixième (suivies par 16% des enfants de sixième), la réforme propose une deuxième langue pour tous en cinquième. Autres sujets d'inquiétude: l'autonomie accrue accordée aux établissements et l'interdisciplinarité (qui consiste à croiser deux disciplines lors d'un même cours). Les syndicats antiréforme redoutent que la première donne trop de pouvoir aux chefs d'établissement et que la seconde grignote les horaires de chaque matière, dans un pays où le corps professoral est très attaché à ses disciplines. "Une concertation sera engagée sur la mise en ?uvre, mais la réforme sera poursuivie et mise en ?uvre", avait prévenu mardi soir François Hollande.

