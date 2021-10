Galway (Irlande) (AFP). Irlande: le prince Charles rencontre Gerry Adams, une étape dans le processus de paix

La rencontre du prince Charles avec le président du parti républicain irlandais Sinn Fein Gerry Adams, mardi en début d'après-midi à Galway, dans le nord-ouest de l'Irlande, a marqué une nouvelle étape dans le processus de paix en Irlande du Nord. Les deux hommes ont échangé quelques mots devant les caméras après que le prince a serré la main du responsable nord-irlandais, au début d'une visite de deux jours en Irlande. Ils se sont ensuite entretenus pendant une vingtaine de minutes en privé, en compagnie du vice-Premier ministre d'Irlande et ancien commandant de l'Armée républicaine irlandaise (IRA) Martin McGuiness. "La rencontre aujourd'hui avec le prince Charles constitue une étape symbolique et concrète dans la poursuite du processus de guérison et de réconciliation issu du processus de paix", a déclaré après la rencontre Gerry Adams, faisant allusion à l'accord de paix de 1998 qui a mis fin à des décennies de conflit ayant fait quelque 3.500 morts. "Lui et nous avons exprimé des regrets pour ce qui est arrivé après 1968", a dit M. Adams. "Il y a eu beaucoup de douleur, beaucoup souffrance, mais nous devons nous assurer que nous allons résolument de l'avant", a ajouté le dirigeant du Sinn Fein, qui milite en faveur de la réunification de l'Irlande par des voies démocratiques, un combat mené les armes à la main par l'IRA dans le passé. C'était la première fois, mardi, qu'un membre du Sinn Fein acceptait de se retrouver en compagnie d'un membre de la famille royale en Irlande. En 2012, Gerry Adams et d'autres membres de son parti avaient boycotté la visite d'Elizabeth II, la première d'un souverain britannique depuis l'accession à l'indépendance de l'Irlande, en 1922. L'année suivante, Martin McGuiness lui serrait la main à Belfast, en Ulster, un geste considéré comme historique. -Déploiement policier- "Il y a trente ans, au cours de la première visite du prince Charles en Irlande, le Sinn Fein réclamait qu'il présente des excuses pour les 14 civils tués par les parachutistes britanniques au moment du Bloody Sunday", en janvier 1972, notait mardi la BBC, soulignant le changement de ton opéré. L'héritier du trône est colonel dans le régiment dont ces parachutistes faisaient partie. Outre sa résonance politique, la visite du prince Charles revêt aussi un caractère personnel avec l'hommage qu'il doit rendre mercredi à son grand-oncle Lord Mountbatten, tué dans un attentat de l'IRA en 1979. Le futur souverain doit aller à Mullaghmore, sur la côte ouest irlandaise, où le dernier vice-roi des Indes britanniques a trouvé la mort dans l'explosion d'une bombe de 23 kilos cachée sur son bateau. Ce sera la première fois qu'un membre de la famille royale se rendra à cet endroit depuis l'attentat qui avait aussi coûté la vie à l'un des petits-fils de Lord Mountbatten, ainsi qu'à un adolescent irlandais. En 1979, Gerry Adams et Martin McGuinness faisaient partie du commandement de l'IRA, selon divers témoignages récusés par Gerry Adams. La visite du prince Charles est accompagnée d'un important déploiement des forces de sécurité dans la crainte de manifestations et après que la police irlandaise a annoncé la semaine dernière l'arrestation de plusieurs personnes ainsi que la découverte de deux bombes à proximité d'un des sites sur le parcours officiel. Le prince Charles, qui effectuait sa troisième visite en Irlande, devait rencontrer mardi le Premier ministre irlandais Enda Kenny et dîner avec le président Michael Higgins. A partir de jeudi, il se rendra pour deux jours en Irlande du Nord (Ulster) avec son épouse Camilla.

