LM Communication "pète le feu"

Près de deux mois plus tard, LM Communication accueille dans ses locaux provisoires. À l'entrée du parking, nous pouvons lire : "On pète le feu." Cela en dit long sur l'esprit optimiste et solidaire de l'entreprise ! "Nous avons eu beaucoup de chance, affirme Patrick Marais, cofondateur de LM Communication. Dès le lendemain, la mairie nous a ouvert ces locaux qui devaient être rasés. Très vite, nous avons eu l'électricité et avons pu emménager." Aucun licenciement, aucun chômage technique. Les clients sont restés fidèles et l'activité a rapidement repris.

Les commandes pour de nouvelles machines sont parties très vite et les premiers outils ont été livrés au bout de quatre jours. "Certaines machines sont fabriquées sur commande à l'étranger. Il faut compter quatre mois de délai, explique Patrick Marais. Or, l'une était en partance pour les USA. L'entreprise qui devait la recevoir a accepté de patienter quatre mois de plus afin que nous soyons livrés immédiatement !" Prochaine étape : reconstruire les locaux "pour retourner chez nous aussi vite que possible, nous poser et réaliser ce que nous aurons vécu".