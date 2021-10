La Havane (AFP). Relations diplomatiques Etats-Unis/Cuba: rencontre le 21 mai à Washington

Une nouvelle rencontre entre les Etats-Unis et Cuba sur le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays, interrompues depuis un demi-siècle, aura lieu le 21 mai à Washington, a annoncé jeudi le ministère cubain des Affaires étrangères. Cette réunion a été annoncée simultanément par le département d'Etat américain à Washington. Selon un communiqué publié sur le site internet du ministère cubain des Affaires étrangères, "jeudi prochain 21 mai aura lieu à Washington la troisième session de pourparlers entre Cuba et les Etats-Unis sur le processus de rétablissement des relations diplomatiques et sur l'ouverture d'ambassades". "La délégation cubaine sera dirigée par Josefina Vidal Ferreiro, directrice générale pour les Etats-Unis au ministère des Affaires étrangères", ajoute le communiqué. Il souligne que la prochaine rencontre fait suite aux deux premières sessions qui ont eu lieu le 22 janvier à La Havane et le 27 février à Washington. Ces pourparlers se sont tenus dans la foulée de l'annonce choc, le 17 décembre, par les présidents Barack Obama et Raul Castro d'une amorce de dégel entre les deux pays. Pour sa part, le département d'Etat a indiqué dans un communiqué que sa principale responsable pour l'Amérique Latine, Roberta Jackson, mènerait la délégation américaine à la réunion du 21 mai. Un porte-parole du département d'Etat, cité dans le communiqué, a souligné que la réouverture d'ambassades permettrait une plus grande coopération entre les deux pays. "Une ambassade des Etats-Unis à La Havane permettra aux Etats-Unis de promouvoir de manière plus efficace nos intérêts et nos valeurs, et de renforcer notre engagement envers le peuple cubain", a ajouté le porte-parole.

