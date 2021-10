Paris (AFP). Le Monde sans tête, bras de fer entre actionnaires et rédaction

Les trois actionnaires du Monde se sont engagés jeudi dans un bras de fer avec la rédaction en maintenant leur soutien à la candidature de son n°2 Jérôme Fenoglio rejetée par les journalistes, alors que le quotidien du soir n'a désormais plus de tête. A cette crise ouverte entre la rédaction et Pierre Bergé, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, s'est en effet ajouté le départ du directeur intérimaire Gilles van Kote, qui occupait ses fonctions depuis un an. La candidature de M. Fenoglio, pur produit du Monde, n'avait recueilli mercredi que 55% des voix de la rédaction, un résultat insuffisant selon les statuts du journal pour en devenir son directeur. Les actionnaires admettent que ce résultat est insuffisant pour reconnaître "la validité de l?approbation majoritaire des journalistes", mais ils rappellent fermement dans leur communiqué "qu'en application des statuts", ils sont les seuls à pouvoir proposer le directeur du journal. Rappelant "les enjeux qui se posent aujourd'hui aux groupes de presse", le trio Bergé-Niel-Pigasse invite la société des rédacteurs du Monde (SRM) à "considérer à nouveau les qualités de Jérôme Fenoglio, de son équipe et de son projet éditorial". Pour sa part, Gilles van Kote a justifié son départ par le fait que sa candidature n'avait pas été retenue par les actionnaires et que les rédacteurs avaient refusé de voter pour son bras droit Jérôme Fenoglio, que lui-même soutenait. Selon le président de la société des rédacteurs (SRM) Alain Beuve-Mery, la rédaction du Monde semblait comme "sidérée" jeudi après le rejet inattendu du candidat des actionnaires. Pour lui, ce nouveau clash "constitue la première vraie crise du journal depuis l'arrivée en 2010 des nouveaux actionnaires". Mi-avril, le trio d'actionnaires avait créé des remous au sein de la rédaction en écartant les trois candidatures déclarées à la direction du journal, dont celle de Gilles van Kote, et en proposant de confier la direction du quotidien à Jérôme Fenoglio, qui n'était pas candidat. Diplômé de l'Ecole de journalisme de Lille, Jérôme Fenoglio, 48 ans, est entré au Monde en 1991, aux Sports. Passé par les services Société et Sciences, puis Le Monde 2, un temps grand reporter, il a dirigé le Monde.fr de 2011 à 2013, avant de devenir directeur des rédactions en mai 2014. Dans son "projet pour Le Monde", envoyé lundi à tous les salariés, Jérôme Fenoglio disait souhaiter que le quotidien reste "encore longtemps la colonne vertébrale des offres payantes", tout en voulant développer les nouveaux supports, en mettant l'accent sur la vidéo et le mobile. Cette crise de gouvernance est loin d'être une première au sein du Monde. S'il avait été désigné, Jérôme Fenoglio aurait été le sixième directeur depuis 2010, date d'arrivée du trio Bergé-Niel-Pigasse. La dernière directrice élue en date, Natalie Nougayrède, avait démissionné en mai 2014, un an après sa prise de fonction et au terme de plusieurs mois de conflit avec la rédaction. Gilles van Kote assurait depuis l'intérim. En juin 2010, la rédaction du Monde avait approuvé l'arrivée des trois actionnaires, puis négocié un "pacte d'indépendance" avec eux, qui ne lui laissait plus comme vestige de ses prérogatives anciennes que le seul droit de veto sur la nomination du directeur. "Il faut 60%, c'est quelque chose qui a été institué dans les années 70 et depuis les années 70, il y a eu 40 ans de crises au Monde à cause de ces 60%", a estimé l'historien Patrick Eveno jeudi sur France Inter. "Depuis 5 ans, il n'y avait pas eu de crise. Là c'est une espèce de retour en arrière", a-t-il ajouté, soulignant toutefois que "Le Monde n'est pas en danger parce qu'il est remis sur les rails au niveau économique". Le groupe Le Monde, qui édite notamment le quotidien éponyme, les hebdomadaires Télérama et Courrier international et le mensuel Le Monde diplomatique, vise cette année un résultat net "positif", sans fournir de chiffres précis, après une perte nette de 0,5 million d'euros en 2014.

