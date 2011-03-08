Journée de la femme : qu'en pensez-vous ?

Aujourd'hui, mardi 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Les médias marquent le coup : articles spéciaux, témoignages... Nous avons voulu savoir ce que cette journée représentait pour vous mesdames mais aussi pour vous messieurs. Nous sommes donc allés dans les rues de Saint - Lô (Manche) pour vous interviewer.