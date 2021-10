Alors qu'il y a quelques jours Major Lazer publiait un remix du titre "Ave Cesaria" de Stromae, le trio dancehall rempile avec, cette fois, une nouveauté tout droit sortie de leur premier album Peace Is The Mission, en pré-commande sur iTunes.

"Too Original" a même droit à son clip dès maintenant et ici le rappeur suédois Elliphant et la chanteuse Jovi Rockwell se joingnent à la fête pou un mariage parfait entre dancehall et musique électro.