Katmandou (AFP). Le Népal touché par un nouveau séisme de magnitude 7,4

Un séisme de magnitude 7,4 a touché mardi le Népal, déjà dévasté par un tremblement de terre meurtrier le 25 avril, semant la panique dans la capitale, Katmandou, selon des témoins et l'Institut américain de géophysique (USGS). Les habitants terrifiés de la capitale se sont rués à l'extérieur peu après la secousse qui s'est produite à 12H35 locales et a duré environ une minute, selon une journaliste de l'AFP. Des sirènes ont retenti dans la ville, cependant aucune victime n'était annoncée dans l'immédiat. L'épicentre de ce nouveau tremblement de terre se situe à la frontière avec la Chine, à environ 83 kilomètres à l'est de Katmandou, selon l'USGS. La secousse a également été ressentie dans le nord de l'Inde, en particulier à New Delhi, où les immeubles ont tremblé et les employés ont quitté leurs bureaux. Une réplique de magnitude 5,6 s'est produite quelques minutes après cette secousse, selon l'USGS. Le séisme du 25 avril a détruit d'importantes zones de Katmandou et fait des dizaines de milliers de sans-abri. Il a tué plus de 7.800 personnes au Népal et une centaine en Inde et en Chine.

