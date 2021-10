Moscou (AFP). Russie: John Kerry à Sotchi pour y rencontrer Vladimir Poutine

Le secrétaire d?État américain John Kerry doit s'entretenir mardi à Sotchi avec le président russe Vladimir Poutine sur fond de tensions liées au conflit en Ukraine selon la diplomatie américaine. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a refusé de commenter dans l'immédiat la possibilité d'une rencontre entre John Kerry et le président russe. Le ministère russe des Affaires étrangères a en revanche confirmé que le secrétaire d?État américain, qui se rend pour la première fois en Russie depuis le début de la crise ukrainienne, s'entretiendrait avec son homologue russe Sergueï Lavrov. "Nous attendons de cette visite qu'elle aide à la normalisation des relations bilatérales, de laquelle dépend largement la stabilité mondiale", a indiqué le ministère russe. "Cette visite fait partie de nos efforts constants pour maintenir des liens directs avec les hauts responsables russes et nous assurer que les points de vue américains sont clairement transmis", a de son côté indiqué la porte-parole du département d'Etat, Marie Harf. Selon le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, les chefs de la diplomatie des deux pays discuteront notamment de la mise en oeuvre des accords de paix de Minsk pour l'Est de l'Ukraine et de la crise au Moyen Orient, mais pas des sanctions américaines décrétées contre Moscou. Les relations entre la Russie et les Occidentaux connaissent une crise inédite depuis la fin de la Guerre froide, à la suite du conflit entre séparatistes prorusses et forces de Kiev dans l'Est de l'Ukraine et de l'annexion de la Crimée en mars 2014. Vladimir Poutine a déclaré à plusieurs reprises être prêt à restaurer les liens avec Washington et Bruxelles, qui ont décrété de lourdes sanctions économiques contre la Russie, tout en restant inflexible sur l'Ukraine. - Visite très symbolique - Selon une source citée par l'agence Ria Novosti, la visite de John Kerry en Russie, sa première en deux ans, est très symbolique. "Il a annulé sa visite plusieurs fois et finalement il a décidé de venir. Ce ne sera pas une rencontre décisive mais elle est très importante", a ajouté cette source, qui y voit le signe que la Russie est ouverte à la coopération. "Nous sommes ouverts et prêts à discuter de tout", a assuré cette source diplomatique. Selon une source citée par l'agence russe Interfax, Moscou essayera en outre de convaincre Washington de faire pression sur Kiev pour négocier avec les rebelles prorusses de l'Est, et de mettre en garde contre l'envoi d'armes létales américaines à l'armée ukrainienne. Le ministère russe des Affaires étrangères a par ailleurs affirmé que malgré les sanctions occidentales et les pressions de la Maison Blanche, les entreprises américaines souhaitaient continuer à investir en Russie. "Boeing, Ford, John Deere, Alcoa, Coca Cola, PepsiCo, Mars, ExxonMobil, Chevron,ConocoPhillips et d'autres sociétés qui ont investi des sommes importantes ici veulent conserver leur position en Russie", poursuit le communiqué. Dimanche, le ministère russe des Affaires étrangères avait déjà fait état d'un entretien téléphonique entre MM. Lavrov et Kerry. Selon Moscou, John Kerry a félicité son homologue russe à l'occasion du 70e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Celui-ci a donné lieu à une célébration en grande pompe la veille à Moscou, boycottée par les Occidentaux pour protester contre le rôle présumé de Moscou dans la crise ukrainienne. A l'occasion de cet entretien, MM. Kerry et Lavrov "ont convenu d'organiser prochainement une rencontre pour discuter d'éventuelles actions communes de la Russie et des États-Unis visant à aider le règlement des différents conflits, et à examiner l'état des relations bilatérales", avait précisé le communiqué de la diplomatie russe. Après Sotchi, M. Kerry doit se rendre à Antalya, en Turquie, pour un sommet de l'Otan.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire