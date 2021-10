Paris (AFP). Air France-KLM: l'Etat achète 1,7% du capital pour peser sur l'AG

Les ministres de l'Economie et des Finances ont annoncé vendredi que l'Etat, qui détient 15,88% du capital d'Air France-KLM, achetait 5,1 millions actions supplémentaires, soit 1,7% du capital, pour pouvoir peser et faire adopter lors de la prochaine AG l'octroi de droits de vote double pour les actionnaires fidèles. Comme une résolution qui doit être débattue lors de l'Assemblée générale des actionnaires du 21 mai s'oppose à ces droits de vote double, et comme il l'avait fait pour Renault, l'Etat débourse "entre 33,15 millions d?euros et 45,9 millions d'euros" pour augmenter sa participation et donc pour faire barrage à cette résolution, selon un communiqué de Michel Sapin et Emmanuel Macron. Les ministres rappellent que la loi du 29 mars 2014, dite Loi Florange, prévoit que les actionnaires qui conservent leurs titres pendant au moins deux ans sont récompensés par l'octroi de droits de vote doubles, sauf si une décision contraire est adoptée par l'assemblée générale des actionnaires. "Dans un contexte où une résolution s'opposant à leur introduction sera soumise au vote des actionnaires d'Air France-KLM lors de la prochaine assemblée générale de l'entreprise, prévue le 21 mai, l'Etat, qui détient 15,88% du capital d'Air France-KLM, a souhaité se donner les moyens de soutenir l'adoption des droits de vote doubles par Air France-KLM", précise le texte. L'Etat se porte ainsi acquéreur "d'un maximum de 5.100.000 de titres Air France-KLM (représentant 1,7% du capital), pour un prix compris entre 33,15 millions d?euros et 45,9 millions d'euros". En avril, l'Etat avait augmenté sa part dans le capital de Renault, de 15% à 19,74%, pour faire échouer une résolution similaire, soutenue notamment par le patron de Renault Carlos Gohsn. La résolution s'opposant aux droits de vote double pour les actionnaires fidèles avait été repoussée par 60,53% des actionnaires.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire