Paris (AFP). Air France KLM: l'Etat veut imposer les les droits de vote double

Une semaine après avoir remporté son bras de fer avec Renault, l'Etat s'attaque désormais à la compagnie aérienne Air France-KLM, en achetant 1,7% de son capital pour y imposer lors de la prochaine AG les droits de vote double pour les actionnaires fidèles. L'information est tombée avant l'ouverture des marchés vendredi matin: le ministre des Finances, Michel Sapin, et celui de l'Economie, Emmanuel Macron, ont annoncé que l'Etat, qui détient 15,88% du capital d'Air France-KLM, achetait 5,1 millions actions supplémentaires, soit 1,7% du capital. La stratégie est identique à celle appliquée au constructeur automobile Renault. Les pouvoirs publics avaient annoncé le 8 avril un rachat d'actions pour 814 à 1.232 millions d'euros qui faisait monter sa participation dans le capital de 15 à 19,74%. Dans le cas d'Air France-KLM, dont il détient 15,8% du capital, l'effort financier de l'Etat est moins important, puisqu'il débourse "entre 33,15 millions d?euros et 45,9 millions d'euros" pour augmenter sa participation, selon le communiqué commun de M. Sapin et M. Macron. Cette augmentation de la participation devrait toutefois lui permettre de faire barrage à une résolution à l'agenda de la prochaine assemblée générale des actionnaires, prévue le 21 mai, qui s'oppose aux droits de vote double. Air France-KLM a introduit cette résolution pour laisser le choix à ses actionnaires, tout en indiquant sa préférence, mais sans donner de consigne de vote. - Capitalisme de long terme - Les ministres rappellent que la loi du 29 mars 2014, dite Loi Florange, prévoit que les actionnaires qui conservent leurs titres pendant au moins deux ans sont récompensés par l'octroi de droits de vote doubles, sauf si une décision contraire est adoptée par l'assemblée générale des actionnaires. "Dans un contexte où une résolution s'opposant à leur introduction sera soumise au vote des actionnaires d'Air France-KLM lors de la prochaine assemblée générale de l'entreprise, prévue le 21 mai, l'Etat, qui détient 15,88% du capital d'Air France-KLM, a souhaité se donner les moyens de soutenir l'adoption des droits de vote doubles par Air France-KLM", précise le texte. L'Etat s'est ainsi porté acquéreur "d'un maximum de 5.100.000 de titres Air France-KLM", représentant 1,7% du capital. De source proche de la compagnie aérienne, on observe toutefois que "l'Etat n'avait pas besoin de monter au capital pour sécuriser ses droits de vote double". Dans le cas de Renault, grâce à l'augmentation de sa participation, l'Etat avait bloqué l'approbation de la résolution rejetant les votes doubles, en empêchant son approbation par la majorité qualifiée des deux tiers des actionnaires lors de l'assemblée générale du 30 avril. Les détenteurs de titres n'ont voté qu'à 60,53% en faveur de la résolution. Une victoire des pouvoirs publics saluée par M. Macron : "Je me félicite que l'assemblée générale ait rejeté à 40% cette résolution qui visait à déroger à une loi selon une philosophie qu'on ne partageait pas, c'est une bonne nouvelle cohérente avec notre volonté de défendre un capitalisme de long terme qui favorise les actionnaires qui sont durablement installés et qui accompagnent les entreprises dans les transitions", a-t-il déclaré. Ce vote mettait fin à la bataille que se livraient l'Etat et le groupe au losange depuis début avril. Le PDG de Renault, Carlos Ghosn, s'était opposé avec force au dispositif des votes doubles. La situation était en effet compliquée par la présence de ce troisième acteur. L'entreprise nippone, alliée de Renault depuis 1999 et elle aussi dirigée par M. Ghosn, contrôle 15% du capital de Renault, tandis que la firme française détient 43,4% de son partenaire.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire