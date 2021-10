Jean-Paul Bigard à Gacé !

Mercredi soir 6 mai, l'éleveur argetannais a eu la surprise de recevoir la visite de Jean-Paul Bigard en personne: c'est le président du groupe agroalimentaire du même nom, qui représente près de la moitié de l'abattage en France!

Personne n'était au courant de cette visite surprise et le dialogue s'est passé en toute simplicité. Comme il n'y arrive plus financièrement, Thierry Thomas a même proposé à Jean-Paul Bigard de lui racheter son élevage de veaux ... et de devenir salarié de l'entreprise agroalimentaire!

Finalement, comme il l'exigeait en cessant de s'alimenter depuis le début de cette semaine, Thierry Thomas a obtenu une table-ronde sur le prix de la viande bovine. Elle sera organisée par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.

Thierry Thomas: