Paris (AFP). Arbitrage Crédit Lyonnais: Bernard Tapie de nouveau mis en examen

L'homme d'affaires Bernard Tapie a de nouveau été mis en examen mercredi, cette fois-ci pour détournement de fonds publics dans l'affaire de l'arbitrage controversé qui lui a accordé plus de 400 millions d'euros dans son litige avec le Crédit Lyonnais, a-t-on appris de source judiciaire. Contactés par l'AFP, ni l'homme d'affaires ni son avocat n'ont souhaité faire de commentaires. Cette mise en examen pour "détournement de fonds publics par une personne privée", s'ajoute à celle pour escroquerie en bande organisée notifiée à Bernard Tapie en juin 2013 et à cinq autres personnes dans ce dossier. Les juges d'instruction du pôle financier de Paris soupçonnent que la sentence prononcée par le tribunal arbitral en juillet 2008 ne soit le fruit d'un "simulacre". En cause, notamment, les relations cachées entre Bernard Tapie, l'un de ses avocats Maurice Lantourne et un des trois juges arbitres, l'ancien magistrat Pierre Estoup, eux aussi mis en examen. Ce dernier est soupçonné d'avoir orienté la sentence en faveur de Bernard Tapie. L'arbitrage, rendu en juillet 2008 par trois personnalités choisies par les parties, devait mettre un terme à cette longue affaire où l'ancien ministre de la Ville et ex-président de l'OM se dit escroqué par la banque. Objet du litige: la vente d'Adidas, que M. Tapie avait racheté avant de s'en défaire en 1993. - Confrontations en mai - La sentence arbitrale avait donné lieu à une vive polémique autour du choix de renoncer à la justice ordinaire et sur le montant des sommes allouées, 403 millions d'euros, intérêts compris, dont 45 au titre du seul préjudice moral. Deux ans plus tôt, la Cour de cassation avait cassé un arrêt de la cour d'appel de 2005 indemnisant M. Tapie à hauteur de 135 millions d'euros. Sont aussi mis en examen pour escroquerie en bande organisée: Stéphane Richard, l'ancien directeur de cabinet de la ministre de l'Economie, Christine Lagarde, aujourd'hui patron d'Orange; Jean-François Rocchi, l'ancien patron du CDR, la structure qui avait hérité du passif du Crédit Lyonnais, et Bernard Scemama, qui dirigeait à l'époque des faits l'EPFR, structure chapeautant le CDR. Quant à Christine Lagarde, aujourd'hui à la tête du FMI, elle a été mise en examen pour négligence dans le volet instruit par la Cour de Justice de la République (CJR). Des sources ont récemment expliqué à l'AFP que la qualification d'escroquerie en bande organisée pourrait évoluer vers d'autres infractions au vu de l'évolution des investigations, notamment en ce qui concerne les acteurs politiques du dossier. Les juges se sont intéressés aux nombreux rendez-vous que Bernard Tapie a pu avoir à l'Elysée, au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, lorsque la procédure d'arbitrage a été choisie. L'homme d'affaires avait ainsi participé à une réunion sur le litige, fin juillet 2007, à l'Elysée, avec notamment le secrétaire général de la présidence Claude Guéant, Jean-François Rocchi et Stéphane Richard. Mais cette réunion ne doit pas être considérée comme "occulte", ont estimé les magistrats de la cour d'appel de Paris, lorsqu'ils ont confirmé la mise en examen de M. Richard. Selon une source proche du dossier, des confrontations sont prévues dans le courant du mois de mai entre Stéphane Richard, Jean-François Rocchi et Bernard Scemama.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire