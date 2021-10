Un dictionnaire amoureux du catholicisme

Le catholicisme romain a enfanté puis mis en forme toutes les figures de l’imaginaire occidental. On lui doit notre éthique, notre métaphysique, notre esthétique, notre rapport à la féminité, nos aspirations idéales. Le cloître, le vitrail, Don Rodrigue et Don Quichotte, l’art depuis le roman jusqu’au baroque, le monachisme, les mystiques d’Avila et les docteurs des grandes universités, les semaines saintes à Séville, les anges, le grégorien, les utopies politiques : le patrimoine spirituel et culturel du catholicisme est d’une variété et d’une fécondité extraordinaires. Au-delà des apparences d’une institution aux péripéties historiques fabuleuses, son universalisme continue de rayonner. Cet abécédaire effeuille avec tendresse, humour et gratitude les aspects les plus insolites et les visages les plus émouvants de la religion catholique.