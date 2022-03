Ryad (AFP). Hollande fustige le fichage d'élèves musulmans à Béziers

François Hollande a rappelé mardi depuis Ryad que "le fichage d'élèves dans les écoles", comme celui effectué par le maire apparenté FN de Béziers, Robert Ménard, était "contraire à toutes les valeurs de la République". "Il y a des principes dans la République et quand ils sont gravement atteints, les tribunaux en sont saisis et des sanctions seront prononcées par les juges compétents", a aussi déclaré le président de la République, lors d'une conférence de presse clôturant sa visite au Qatar et en Arabie Saoudite. Robert Ménard a provoqué un tollé en faisant état d'un décompte des élèves musulmans de sa commune sur la base de leur prénoms. Il y a "64,6%" d'élèves de confession musulmane à Béziers, a lancé M. Ménard lundi soir sur France 2 au cours de l'émission Mots Croisés. "Ce sont les chiffres de ma mairie. Pardon de le dire, le maire a classe par classe les noms des enfants. Je sais que je n'ai pas le droit de le faire. Pardon de le dire, les prénoms disent les confessions. Dire l'inverse, c'est nier l'évidence", a répondu M. Ménard à la fin de l'émission à un internaute qui s'interrogeait sur ce pourcentage.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire