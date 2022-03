Paris (AFP). Valls préféré à Hollande pour la présidentielle de 2017 (sondage)

Manuel Valls est plébiscité par sept Français sur dix, qui le préfèreraient à François Hollande pour représenter le PS à la présidentielle de 2017, selon un sondage Odoxa paru mardi dans Le Parisien/Aujourd'hui. Selon cette étude d'opinion, le Premier ministre est préféré par 70% des personnes interrogées alors qu'une candidature de l'actuel chef de l'Etat n'est souhaitée que par 24% (6% ne se prononcent pas). Chez les sympathisants de gauche, l'avance de M. Valls est moindre mais bien réelle (57% contre 41%). Dans les intentions de vote au premier tour de la présidentielle, le candidat PS, quel qu'il soit, arriverait troisième derrière Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy et serait donc éliminé. Manuel Valls s'en tire toutefois mieux que François Hollande : il recueillerait 20% (Marine Le Pen 29% et Nicolas Sarkozy 26%) contre 17% pour le président sortant (29% pour Mme Le Pen et 28% pour M. Sarkozy). Au second tour, Nicolas Sarkozy sortirait vainqueur d'un duel avec la présidente du Front national (59% contre 41% pour Mme Le Pen) comme avec Manuel Valls (52/48). En cas de second tour Le Pen/Valls, l'actuel chef du gouvernement l'emporterait 55% contre 45%. Sondage réalisé les 29 et 30 avril auprès d'un échantillon de 1.021 personnes, représentatif de la population française de plus de 18 ans (méthode des quotas).

