Football: choc attendu pour l'US Quevilly

C’est un déplacement difficile qui s’annonce pour les jaunes et noirs. En effet, les deux équipes occupent la 2e et la 3e place au classement et ne se séparent que de huit points au classement alors qu’il reste quatre rencontres à disputer.

Alors que les Quevillais restent sur une défaite à domicile contre la réserve de Lens 1-0, les joueurs de Romorantin ne se sont pas non plus illustrés lors de la dernière journée puisqu’ils ont obtenu le match nul sur la pelouse d’Arras 0-0.

Les joueurs de Romorantin ne sont pas sur une bonne série puisqu’ils restent sur une série de six matchs sans victoire dont la dernière remonte au 11 mars dernier (victoire contre Croix 2-0).

Les joueurs de Manu Da Costa tenteront de gagner ce match pour s’assurer de conserver la 2ème place jusqu'à la fin de la saison.