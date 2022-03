Kano (Nigeria) (AFP). Nigeria: l'armée affirme avoir libéré environ 160 otages de Boko Haram

L'armée nigériane a libéré 160 femmes et enfants détenus lors d'une opération contre les islamistes de Boko Haram dans leur repaire de la forêt de Sambisa (nord-est), a affirmé jeudi à l'AFP le porte-parole de l'armée de terre, Sani Usman. "Nous sommes toujours en train de dénombrer les personnes sauvées. Mais il y a environ 60 femmes de tous âges et environ 100 enfants", a expliqué M. Usman, précisant qu'une otage et un soldat avaient été tués dans l'opération de l'armée. Mardi, l'armée avait déjà libéré 300 captives, 200 jeunes filles et 93 femmes.

