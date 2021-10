Le palmarès des César, le meilleur du cinéma en 2010

César du meilleur film français

Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois



César du meilleur acteur

Eric Elmosnino dans Gainsbourg (vie héroïque)



César de la meilleure actrice

Sarah Forestier dans Le Nom des gens



César du meilleur réalisateur

Roman Polanski pour The Ghost Wirter



César du meilleur second rôle féminin

Anne Alvaro dans Le Bruit des glaçons



César du meilleur second rôle masculin

Michael Lonsdale dans Des hommes et des dieux



César du meilleur espoir féminin

Leïla Bekti dans Tout ce qui brille



César du meilleur espoir masculin

Edgar Ramirez dans Carlos, le film



César du meilleur premier film

Gainsbourg (vie héroïque) de Joann Sfar



César du meilleur scénario original

Michel Leclerc et Baya Kasmi pour Le Nom des gens



César de la meilleure adaptation

Robert Harris et Roman Polanski pour The Ghost Writer



César du meilleur film documentaire

Océans de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud



César du meilleur film étranger

The Social Network de David Fincher (Etats-Unis)



César du meilleur court métrage

Logorama de François Alaux , Hervé de Crécy et Ludovic Houplain



César du meilleur film d'animation

L'Illusionniste de Sylvain Chomet



César de la meilleure musique écrite pour un film

Alexandre Desplat pour The Ghost Writer



César du meilleur montage

Hervé Deluze pour The Ghost Writer



César du meilleur son

Daniel Sobrino, Jean Goudier et Cyril Holtz pour Gainsbourg (vie héroïque)



César de la meilleure photographie

Caroline Champetier pour Des hommes et des dieux



César des meilleurs décors

Hugues Tissandier pour Les Aventures extraordinaires d'Adele Blanc-Sec



César des meilleurs costumes

Caroline de Vivaise pour La Princesse de Montpensier













