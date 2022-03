Montfarville : appel aux dons pour deux écoles népalaises

Le Montfarvillais Roland Dozière est toujours au Népal, après le tremblement de terre dont le bilan humain ne cesse de s'aggraver. Son groupe de trekkeurs se dirige vers Phakding, à environ 2800 mètres d'altitude. Les marcheurs, dont trois venus de la Manche, ont ressentis quelques secousses. Ils peuvent désormais communiquer par Skype et avec leur agence de voyage par téléphone. Ils espèrent pouvoir se loger à Lukla, là où les avions décollent pour Katmandu, la capitale. Pour le moment cette ville est saturée de trekkeurs.

En attendant son retour, son épouse Elisabeth lance un appel aux dons, afin d'aider à la reconstruction de deux écoles, construite en partie grâce aux dons des Manchois.

L’école des Amchis (médecins traditionnels) à Pokhara, d'abord, parrainée par le couple et l’association Ligne Verte Terre de Paix. "Cette école est fissurée et il serait bon de pouvoir faire des travaux rapidement pour que les 60 élèves, des futurs médecins traditionnels, puissent de nouveau y étudier. Ils sont sains et saufs" précise la Montfarvillaise.



Vient ensuite l'école proche du village de Naldum, à 2000 mètres d'altitude. Elle n'est plus sécurisée après le tremblement de terre. Là aussi, le couple parraine des enfants avec l'association Babuko Asha.

Ces deux associations seront bientôt au Népal pour aider la population locale. Un film sur l'école des Amchis sera projetté à Montfarville le 16 mai, à 15h.

Pratique. Pour faire un don, envoyer un chèque à l'ordre de LIGNE VERTE TERRE DE PAIX ou BABUKO ASHA, au 23 rue des Hougues 50760 Montfarville. Des reçus fiscaux vous seront ensuite envoyés par ces associations.