Degas, un peintre impressionniste?

Si le peintre participe à toutes les expositions impressionnistes à l'exception faite de celle de 1882, son style, sa touche et ses compositions très personnelles le distinguent de ses pairs. Au cours des premières décennies de sa carrière artistique, on découvre sa prédilection pour le dessin et son admiration pour Ingres. Puis, dans les années 1870 émergent ses thèmes de prédilection: les fameuses blanchisseuses au travail et les petits rats de l'opéra saisis sur le vif. Dans ses portraits, sous l'éclairage cru des rampes lumineuses, il fixe sur la toile un geste suspendu qui, même s'il est trivial, prend sous son pinceau toute sa valeur.

